Brigitte Paumier est une plasticienne textile. Si c’est la couture qui lui a fait aimer les tissus, c’est bien la peinture qui lui permet de s’exprimer en puisant dans les arts premiers.

Au départ, Brigitte Paumier aimait peindre des motifs à points comme les aborigènes d’Australie, et adorait la couture, profession de sa grand-mère. Elle a d’ailleurs été tailleur, notamment chez Pierre Cardin.

Des points de couture, elle est passée à la peinture sur tissus et textiles. Elle aime l’art brut et éphémère comme celui des indiens navajos avec du sable ou les mandalas des Tibétains.

« Ce qui m’intéresse c’est l’importance de l’instant et l’expression, plus que l’objet artistique fini. »

Elle utilise aussi parfois des photos qu’elle déchire et imbrique dans les textiles. Brigitte Paumier aime travailler les matières neutres, unies et les faire vivre avec peinture et teinture par des motifs plus abstraits que figuratifs.

Elle aime aussi transmettre et propose des ateliers d’art plastique textile à Lopérec.

Elle expose et vend ses oeuvres en ce moment, avec d’autres artistes qui créent des bijoux et des céramiques. C’est l’association Courants d’arts mor qui vous propose cette expo-vente à la maison de pays du Faou jusqu’au 29 décembre 2017.

