Publié le 22 décembre 2017 par admin

Soirée pyjama au cinéma

Le 22 décembre 2017, soirée pyjama à l’Agora de Châteaulin : venez en pyjama avec oreillers, couettes, doudous, pour voir le film d’animation Coco dès 19h30 pour la soirée à surprises ; la projection aura lieu à 20h30.

Animations de Noël

Les Illuminations de Locronan ont lieu jusqu’au 7 janvier 2018 tous les soirs à la tombée de la nuit vers 17h30. Le marché de Noël est ouvert en semaine de13h à 20h et le week-end de 11h à 21h. Des manèges et jeux et une exposition des crèches du monde au musée de Locronan tous les jours de 16h à 20h (entrée de l’exposition : 1 €).

Au centre-ville de Quimper, on a le choix, avec

La façade de la cathédrale Saint-Corentin prend de magnifiques couleurs avec Iliz Veur , un spectacle polychromique de 12 minutes, gratuit et exceptionnel du mardi au samedi, dès 19h.

La patinoire "Quimper fend la glace" est quant à elle installée jusqu'au 1er janvier 2018.

A Landerneau, Nuit d’hiver vous propose de (re)découvrir le patrimoine architectural grâce à une scénographie lumineuse originale et contemporaine. Du dimanche au jeudi, de 17h30 à minuit. Vendredi et samedi, de 17h30 à 1h.

Jeux de société

La médiathèque de Quimerc’h vous attend avec vos jeux de société (ceux que vous aurez reçus en cadeaux de Noël notamment) pour les tester et les faire essayer aux autres, le 27 décembre 2017.

En plein air

L’atelier des oiseaux d’hiver vous permet d’observer les oiseaux avec des jumelles, d’apprendre à les identifier et à les aider à passer l’hiver. C’est le 27 décembre 2017 au domaine de Menez Meur à Hanvec de 14h30 à 16h. Tarifs : adulte 6,50 € / enfant 4,50 € / gratuit – 4 ans. Sur inscription au 02 98 68 81 71.

Veillées et spectacles

Une soirée de contes, chants et musique avec l’ADDES pour découvrir les saveurs de l’hiver et du changement d’année, de 14h30 à 16h30 le 29 décembre 2017 au domaine de Menez Meur à Hanvec.

Un spectacle d’humour surréaliste et décalé pour vous faire passer la nouvelle année en légèreté et futilité : Fleur est une odyssée poétique et…capillaire à suivre le 31 décembre 2017 au Family de Landerneau, grâce à l’Atelier culturel.

Expositions

L’exposition À fleur de peau de l’abbaye de Daoulas est prolongée jusqu’au 7 janvier 2018. Elle s’intéresse à la peau comme symbole de la relation de l’individu au monde, comme carte d’identité et comme “journal intime” de notre histoire personnelle. Maquillage, tatouage, scarification ou coloration de la peau jalonnent un parcours tactile et sensible.

Et toujours bien sûr, Noël à Trevarez et Libres Figurations années 80 à Landerneau…

Crèches

Madagascar est à l’honneur dans l’église de Laz qui présente des crèches du monde entier en semaine de 14h à 18h et le week-end et jours fériés de 14h à 19h jusqu’au 1er janvier 2018.

Dans l’église Saint-Nicolas de Port-Launay, jusqu’au 7 janvier 2018, la crèche rassemble 32 personnages en costume du XIXe siècle et elle est classée monument historique depuis 2000. A voir aussi : une chasuble ayant appartenu à l’impératrice Eugénie vestige de son voyage avec Napoléon III à Port-Launay en 1858. Tous les après-midis de 14h à 18h. Un circuit de crèches est proposé aux visiteurs, de Port-Launay à la chapelle de Lospars à Châteaulin puis à l’église Marie Madeleine à Dinéault.