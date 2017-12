Publié le 29 décembre 2017 par admin

Animations de Noël

Les Illuminations de Locronan ont lieu jusqu’au 7 janvier 2018 tous les soirs à la tombée de la nuit vers 17h30. Le marché de Noël est ouvert en semaine de13h à 20h et le week-end de 11h à 21h. Des manèges et jeux et une exposition des crèches du monde au musée de Locronan tous les jours de 16h à 20h (entrée de l’exposition : 1 €).

Au centre-ville de Quimper, on a le choix, avec

qui vous proposent des spectacles de rue tous les soirs jusqu’au 31 décembre 2017 : parades grand format, spectacles amateur, ateliers découverte et fest-noz géant. La façade de la cathédrale Saint-Corentin prend de magnifiques couleurs avec Iliz Veur , un spectacle polychromique de 12 minutes, gratuit et exceptionnel du mardi au samedi, dès 19h.

A Landerneau, Nuit d’hiver vous propose de (re)découvrir le patrimoine architectural grâce à une scénographie lumineuse originale et contemporaine, du dimanche au jeudi, de 17h30 à minuit, le vendredi et samedi, de 17h30 à 1h, jusqu’au 7 janvier 2018. En journée, découvrez la ville en petit train jusqu’au 6 janvier 2018.

Plancton 3D à Océanopolis

Jusqu’au 7 janvier 2018, Océanopolis vous fait découvrir la biodiversité du plancton en 3D au Minilab. Avec un microscope, une loupe binoculaire et des modèles en 3D de différentes espèces, on découvre les formes extraordinaires du plancton, son rôle et son importance dans les écosystèmes marins. Dans le nouveau pavillon Bretagne, le Minilab est un laboratoire immersif consacré à la biodiversité des côtes bretonnes. À suivre aussi, des rencontres thématiques avec des spécialistes du milieu marin qui font découvrir aux visiteurs un lieu, une espèce, un phénomène naturel, à travers leurs expériences et leurs anecdotes.

Cinéma

L’Image de Plougastel-Daoulas propose une soirée projection-débat autour du film Makala (grand prix de la semaine de la critique au festival de Cannes 2017), en présence de son réalisateur Emmanuel Gras le 4 janvier 2018 à 20h30.

En plein air

Pour découvrir les monts d’Arrée en toute originalité, rien de tel que les randonnées mises en scène et guidées par l’Addes :

Sports

La corrida pédestre de Quimper a lieu le samedi 30 décembre 2017 à partir de 20h dans les rues du centre-ville. Cette course à pied festive est ouverte à tous sur inscriptions à l’avance en ligne ou sur place aux halles Saint-François le jour même à partir de 17h.

Un tournoi de hand-ball fluo dans le noir, est organisée à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h le 6 janvier 2018 (halle des sports Jean Poudoulec) avec des jeunes joueurs de la commune et de Pleyben, Châteaulin et Briec.

Concerts

Dj Wonderbraz (musique du monde) est à la Maison jaune (rue du Stivel) à Quimper le 29 décembre 2017 à partir de 20h.