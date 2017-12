Attention au week-end agité, prudence sur les routes ! Les branches vont pleuvoir et les cours d’eau gonfler…

Agitation frénétique pour accueillir la nouvelle année !

Voici le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 30 décembre 2017 vers 08h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

« Situation générale le vendredi 29 décembre 2017 à 06H UTC :

Dépression 996 hPa en Mer de Norvège, se décale vers le nord.

Dépression complexe 973 hPa du sud du Groenland à l’ouest de l’Irlande, autour de laquelle circule plusieurs thalwegs.

Un premier thalweg s’étend sur le nord des îles britanniques et le sud de la Mer du Nord et se décale vers le nord, il traverse la Mer du Nord ce soir.

Un second thalweg traverse les îles britanniques, le golfe de Gascogne et la Manche la nuit prochaine.

Un troisième thalweg aborde l’Irlande samedi soir. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Encore beaucoup de pluie, et du vent pour ce long week-end de la St Sylvestre. Au final certaines localités pourraient dépasser 50mm de précipitation sur les trois jours.

Samedi

Extrême douceur ce samedi, avec un thermomètre qui va stagner à 13°C environ toute la journée, sur tout le Finistère.

Après les pluies abondantes de la nuit passée, en marge du centre dépressionnaire qui passe sur la Manche, en plein secteur chaud, le ciel sera entièrement couvert, gris et souvent pluvieux.

Il pleuvra toute la matinée sur le nord Finistère à partir de 9h ce matin, et il pleuvra encore un peu cet après-midi, après une courte pause.

Le vent est soutenu à fort avec des rafales de sud-ouest au dessus de 80 km/h sur la côte, et se renforce en soirée.

Dimanche

Le plus fort du vent est prévu au matin, vers 9h00 avec des rafales de sud-ouest à 100 km/h ou un peu plus sur le littoral ouest et nord.

Après une courte accalmie, et quelques rafales sous les grains orageux en journée, le vent se renforce à nouveau en soirée en s’orientant ouest. Des rafales à 90 km/h sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi, même si le plus fort passe en Manche.

Les fortes pluies seront passées dans la nuit entre 5h et 9h, et quelques rares éclaircies sont même possibles dans la journée, entre les averses parfois fortes.

Les températures restent douces entre 8 et 10°C, avant de baisser en soirée.

Lundi 1er janvier, après une nuit exécrable mais un peu moins venteuse, la journée n’apporte aucune amélioration avec de fortes rafales à 100 – 110 km/h sur les côtes et 80 à 90 km/h dans l’intérieur, avec des pluies soutenues.

Et l’agitation va se poursuivre avec un nouveau coup de vent dans la nuit de mardi à mercredi, dans ces eaux là, et un nouveau front pluvieux en fin de semaine. Une fin de semaine prochaine qui verra aussi un net refroidissement.

Accrochez-vous bien, mes meilleurs vœux nébuleux devraient arriver lundi premier janvier entre 2h et 4h du matin 😉

*************************************************