Publié le 02 janvier 2018 par Animateur

Déja dans les bacs depuis le mois d’octobre mais tombé dans notre filet il y a quelques jours seulement, nous vous faisons découvrir ce Magnifique album emmené par la violoniste Catherine Graindorge.

NOX (Catherine Graindorge au violon, David Christophe à la basse et Elie Rabinovitch à la batterie) est un trio aux accents post-rock, qui ravira les oreilles des aficionados de Godspeed you black emperor ou bien d’un Dirty three un brin plus énervé!

Allez-y jeter quelques oreilles sur leur bandcamp ou bien pour les plus pressé ce lumineux « Nightride » (extrait) :

Un making of >>>>>>>>>>>>>>>