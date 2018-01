Retour au calme …

C’est le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 05 janvier 2018 vers 19h00.

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms.

Après cette semaine infernale, l’hiver va reprendre son cours.

Il va peu pleuvoir ce week-end, pour changer, ce qui va permettre aux cours d’eau de respirer un peu, ou, plus exactement de se reposer…



» Situation générale le vendredi 5 janvier 2018 à 06H UTC :



Zone dépressionnaire complexe 983 hPa s’étendant des Iles Britanniques au sud de la Scandinavie, se décalant lentement vers le sud et se comblant.

Anticyclone prévu 1026 hPa au nord des îles Britanniques ce samedi, puis se renforçant.

Pluie et averses sur tout le domaine. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Le passage de cette dépression complexe qui se dirige vers le sud entraine le retour de la masse d’air froide et humide de l’Atlantique Nord.

C’est la fin de la grande douceur de ces derniers jours.

La dépression va se combler sur l’Espagne, mais les fronts vont continuer à s’enrouler et à circuler, notamment au dessus de la Bretagne ce week-end.

Samedi

La matinée est fraîche avec des minimales entre 1 et 7°C, de l’intérieur vers le littoral.

Les maximales ne dépasseront pas 7 à 9°C, avec un petit vent de nord désagréable.

Le ciel sera heureusement assez dégagé, entre éclaircies et passages nuageux, et aussi des passages réguliers de voiles nuageux et même quelques averses parfois actives en journée le long des côtes de la Manche et sur le Léon.

Le vent faible à nul s’oriente à l’Est-nord-est en matinée, faible dans l’intérieur à modéré sur les pointes.

Dimanche

Le ciel s’est couvert par la Manche dans la nuit. La journée est grise, avec de petites bruines régulières qui arrivent par l’est en début d’après-midi.

Le vent de Nord-est va se lever, désagréable, modéré à soutenu avec des rafales de 50 à 70km/h dans l’intérieur, et jusqu’à 80km/h sur les côtes.

il fera entre 5 et 7°C.

Lundi le vent reste au nord-est mais se calme sous un ciel gris et bas.

Mardi le vent revient sud-ouest, et la ronde des fronts pluvieux atlantique va reprendre, avec notamment la dépression Grayson (ou son ex) qui va se balader du côté de l’Islande mais étendra son front jusqu’en Espagne.

***************************************