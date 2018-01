Publié le 09 janvier 2018 par admin

Le Labo des savoirs est une émission radio hebdomadaire consacrée aux sciences et à la culture scientifique. Tous les champs du savoir scientifique sont les bienvenus dans ce programme destiné au grand public.

C’est une association constituée d’une trentaine de rédacteurs bénévoles qui réalisent ce programme de qualité et participent à la réintégration des sciences dans le socle culturel commun.

Ce sont des jeunes engagés dans une démarche exigeante, impliqués dans la réalisation d’une émission fluide et vivante. Cette équipe est constituée dans sa grande majorité de doctorant-es et d’étudiant-es encadrés par des professionnel-les.Le Labo des savoirs est une proposition faite à tous ceux qui le souhaitent de découvrir le journalisme scientifique et la création sonore.

C’est aussi une volonté : celle de faciliter l’accès aux savoirs et aux connaissances scientifiques, de créer des intersections entre la recherche et les citoyens.

Pour écouter les émissions du Labo des Savoirs, c’est ici :

https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/