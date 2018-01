Publié le 11 janvier 2018 par admin

Anne lise Le Brun fait des pas de géants entre l’art et les droits de l’homme et des petits pas entre les individus. Elle est responsable culture et pédagogie de l’Université Populaire de Bagnolet, dans laquelle elle a monté un programme de cours d’auto-défense intellectuelle dédié aux collégiens. Elle réalise actuellement un film sur un collège public et prépare un DU de philosophie de l’éducation.