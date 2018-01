Publié le 11 janvier 2018 par admin

Emission 1 :

Antonella Verdiani est chercheuse dans le domaine de l’éducation depuis près de vingt-cinq ans. Spécialiste de programme dans le secteur de l’éducation à l’UNESCO entre 1987 et 2005, elle consacre son doctorat sur l’éducation intégrale à Auroville (Inde).

Aujourd’hui présidente du « Printemps de l’Éducation » qu’elle a fondé, un mouvement citoyen militant en faveur d’un renouveau de l’éducation et de l’école, elle revient pour Colibris sur sa vision de l’école française de demain.

Dans cette première émission, la voix du Kaizen, Antonella reviens sur son parcours, et nous explique comment elle en est venue à s’interroger sur l’éducation.

Emission 2 :

Dans cette deuxième partie de l’émission « La voix du Kaizen », Antonella nous propose des clefs de compréhension pour mieux comprendre l’enfants et le rôle des parents. Antonella peut tu me définir la parentalité positive ?