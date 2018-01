Publié le 11 janvier 2018 par admin

Après un parcours « classique » en entreprise et dans l’administration culturelle, Blandine décide en 2012 de s’engager dans une nouvelle voie porteuse de sens : elle souhaite “faire sa part de colibri” en participant à la diffusion plus large d’une éducation respectueuse de l’être et au service du vivant.

Ainsi, elle co-fonde le printemps-education.org et accompagne son développement pendant plus de 3 ans Citoyenne engagée avec l’envie de mettre du sens dans ces actions, je vous emmène à la rencontre de Blandine, une énergie positive, a disposition du nouveau paradigme qui se construit pas à pas.