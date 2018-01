Publié le 11 janvier 2018 par admin

Emission 1 :

Dans le cadre de cette 3 ème saison d’émission « La voix du Kaizen », rencontrons Catherine Dumonteil-Kremer est consultante familiale, formatrice aux techniques d’éducation bienveillante.

Avec une Carrière au service du lien Parent-Enfant, Catherine Dumonteil Kremer est auteur de plusieurs ouvrage sur l’éducation respectueuse, dont “Elever son enfant… autrement” souvent qualifié de bible de l’éducation alternative.



Emission 2 :

Catherine Dumonteil-Kremer a fondé L’association La Maison de l’Enfant et la liste de discussion « Parents Conscients » qui est le plus grand groupe francophone de soutien à la parentalité positive. Chroniqueuse et journaliste elle met aujourd’hui en place un centre de formation à la parentalité positive destiné aux parents et professionnels de l’enfance et de la petite enfance qui souhaitent devenir accompagnant à la parentalité.

Catherine, pour commencer cette deuxième émission « La voix du Kaizen » j’aimerais que tu me parles des limites à poser à l’enfant sans le punir.