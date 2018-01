Publié le 11 janvier 2018 par admin

Emission 1 :

Passé la 30 aine, son existence a bifurqué. Trader et mercenaire de la finance, Gilles Vernet a fui son métier et un salaire en or pour devenir prof des écoles à mi-temps. Gilles est également réalisateur et écrivain, dans ses nouveaux choix, Gilles s’applique à y mettre du sens. Dans cette émission « La voix du Kaizen », Gilles nous présente son itinéraire peut ordinaire, mais tellement inspirant.

Emission 2 :

Réalisateur du film tout s’accélère, qu’il à tourner avec ses élèves, Gilles nous présente sa vision de l’éducation et de l’enseignement. Dans cette deuxième émission radio « La voix du Kaizen », Gilles nous présente sa vision de l’enseignement, et nous donne des clefs intéressantes pour mieux comprendre le fonctionnement d’une classe.