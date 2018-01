Publié le 11 janvier 2018 par admin

Cette semaine l’album proposé est « Le Savoir Faire » dernier opus du collectif de l’Entourloop originaire de St-Etienne.

Ce beau disque contient beaucoup de titres (18) qui conviendront à n’importe qui, selon son humeur et/ou ses goûts musicaux .

En effet cet album arrive à varier les ambiances à la perfection.

Vous voulez faire du sport ou vous motiver à faire quelque chose qui demande de l’effort ?

Écoutez « Tour de force », avec une instrumentale entraînante et une performance impressionnante de la part des MC (rappeurs) présents sur le titre.

Vous voulez dansez accompagné ?

Écoutez « L’Amour Propre », qui marie avec beaucoup de maîtrise les codes de ce genre de musique avec des instruments jazz comme des cuivres et une rythmique à 3 temps typique de la valse.

Vous voulez vous détendre et vous laisser porter par la musique ?

Écoutez « Sounds To Wake The Kids » qui utilise une guitare planante une rythmique bien présente et des rappeurs avec une voix posée qui raviront vos oreilles et celles de ceux qui seront avec vous lors de l’écoute.

Enfin vous vous voulez préparez une soirée et vous ne savez pas quoi passer ?

Offrez vous ce classique en devenir, laissez le tourner, et occupez vous de vos convives qui vous demanderont sans aucun doute ce qui passe en fond .

Notre chronique touche à sa fin, nous vous conseillons sans aucune retenue cet opus pour ces nombreuses qualités comme la structure des morceaux , le mixage la variétés des thèmes abordés le juste mélange de l’Anglais, pour les paroles, et du Français pour la plupart des samples (petit extraits de voix ici) qui permet une immersion optimale dans l’ambiance des morceaux (comme dans L’Amour Propre, Le Savoir Faire, Sounds For Wake Up The Kids, Le Bonheur, ou Tour De Force). Il a encore d’autres qualités que nous ne pouvons pas vous dire ici par manque de place, mais sûrement pas par manque d’envie ! Nous vous laissons découvrir ce disque par vous même et nous vous souhaitons une bonne écoute.

On vous laisse avec une interview de The Architect , un des compositeurs de ce collectif et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel album de la semaine !

Lien vers l’album : BandCamp

Interview The Artchitect