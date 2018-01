Publié le 11 janvier 2018 par admin

La bibliothèque de Châteaulin participe à la Nuit de la lecture, un événement national qui a lieu dans les médiathèques, bibliothèques et librairies de France le 20 janvier 2018. L’écrivain Bernard Berrou y lira des extraits de ses oeuvres accompagné par les élèves de l’école de musique.

Bernard Berrou vit à Penmarc’h et il puise dans ses marches, parfois nocturnes, les mots qu’il couche sur le papier : ambiances, impressions, nostalgie d’une nature jadis intacte, aujourd’hui fragilisée et menacée. Ainsi a-t-il composé Un passager dans la baie, édité par Locus Solus, exploration poético-philosophique de la baie d’Audierne, dont il lira des extraits lors de cette soirée. Il déambule et flâne également souvent en terre irlandaise, de laquelle il nous ramènera d’autres bribes. A ses côtés, les élèves de l’école de musique de Châteaulin en guitare, flûte traversière et trio à cordes, ponctueront les lectures d’un répertoire d’airs traditionnels irlandais et de classiques.

L’école de musique et la bibliothèque Perrine de Grissac collaborent régulièrement, notamment prochainement à l’occasion du Printemps des poètes et de la semaine syrienne de Châteaulin.

La Nuit de la lecture, samedi 20 janvier 2018 de 17 h à 19 h à la bibliothèque Perrine de Grissac de Châteaulin, entrée gratuite.

Cette manifestation a pour but de mettre en avant le rôle culturel des bibliothèques et médiathèques et d’élargir leurs horaires d’ouverture. Les 16 500 bibliothèques et points de lecture de France sont les équipements culturels les plus fréquentés après les cinémas ; 27 millions de Français (soit 40% de la population ) les ont fréquenté en 2016. Et notre pays compte encore quelque 3 000 librairies indépendantes qui participent elles aussi à la Nuit de la lecture. Cette deuxième édition a d’ailleurs pour thème l’accessibilité au livre, un enjeu de démocratisation et l’accès des publics qu’on dit « empêchés » à l’éducation artistique et culturelle.

D’autres rendez-vous ont lieu ailleurs dans le Finistère, en particulier :

à la médiathèque de Briec à la médiathèque qui vous propose Les Racontines, le vendredi 19 janvier 2018 de 18h00 à 19h00 ; des histoires de sorcières à suivre en famille, avant un apéro à partager ;

le café librairie l’ivraie à Douarnenez vous propose une véritable nuit du samedi 20 janvier 2018 à 21h30 au dimanche 21 janvier 2018 à 05h00 et elle est consacrée au poète douarneniste Georges Perros. Les lecteurs se relaient toute une nuit en présence de ses enfants et petits enfants.

