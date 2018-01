Publié le 12 janvier 2018 par admin

Ce sera une émission du midi très jazz aujourd’hui : Le théâtre de Cornouaille à Quimper, programme Anne Pacéo le 23 janvier 2018. Aux commandes d’un nouveau quartet cinq étoiles, la batteuse française présente à Quimper le répertoire de son quatrième opus, Circles. Entre mélodies enchanteresses et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, ce voyage lumineux déploie un groove 100% organique !

Expériences pop, funk, soul, hip-hop, électro, la batteuse de jazz Anne Paceo est de toutes les aventures. Déjà auréolée d’une Victoire du jazz en 2011, catégorie Révélation instrumentale, l’artiste remporte en 2016 la Victoire du jazz de l’Artiste de l’année pour ce projet Circles, qu’elle défend aujourd’hui sur scène. Influences électriques, improvisations jazz, vocalises folk, les compositions de ce répertoire sont porteuses d’une émotion intense. Entre ombre et lumière, tempêtes intérieures et sereine plénitude, Anne Paceo nous embarque dans un tableau poétique, aux riches contrastes. Sous influences birmanes ou nordiques, les ambiances et les paysages sonores se conjuguent. La pureté mélodique côtoie les pulsations puissantes d’un jazz métissé, nourri de la créativité sans limite de cette infatigable globetrotteuse.

En fin d’émisision, petit détour à Landerneau avec l’atelier culturel pour découvrir la programmation des Rives de Nuit. Les concerts dans les bars s’étendent désormais au reste de la communauté de communes de Landerneau.