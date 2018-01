Publié le 12 janvier 2018 par admin

Concerts

Vitalic et invités, le 12 janvier 2018 à La Carène à Brest

Soirée Electro : NTHNG + Night Birds’s Dj le 12 janvier 2018 au Vauban à Brest

Gipsy Kings by Diego Baliardo à l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 13 janvier 2018

à l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 13 janvier 2018 Daniel Zimmerman Quartet (jazz) le 14 janvier 2018 au Terrain Blanc à Quimper

Salons et foires

Le salon Breizh nature bio et bien-être rassemble 130 exposants du 12 au 14 janvier 2018 à Quimper (parc des expositions de Penvillers) : les espaces « Gastronomie et Vins bio », « Beauté et santé au naturel », l’éco-habitat, le tourisme responsable, l’éco-mode et accessoires, le pôle associations, et des conférences, ateliers, animations…