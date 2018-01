Publié le 15 janvier 2018 par admin

Elevages sans frontière est une association qui permet a des familles pauvres de developer une économie locale grace à la mise en place de projets d’élevages,.

Au Maroc dans les montagnes de l’Atlas, l’association Rosa et son équipe locale en lien avec Elevages Sans Frontière s’applique à apporter un mieux être aux familles rurales en dévelopant des projets destinés aux femmes.

L’association Rosa assure des formations et accompagne les femmes vers la creation d’une activité génératrice de revenue grâce aux dons de chèvres, de bredis, de poules

et de ruches.

Un principe clé est appliqué, celui qui reçoit donne. En début de projet les familles bénéficiares s’engagent à doner l’équivalent de ce qu’elles ont reçu à une autre famille.