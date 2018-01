Publié le 15 janvier 2018 par admin

Émeric Fisset s’est fait une spécialité des voyages en solitaire, il a choisi comme mode de déplacement la marche, mais il pédale aussi, et il écrit….il nous raconte son parcours de voyageur et sa passion de l’ailleurs qui l’a ammené à créer la société d’édition Transboréal. Via les livres qu’il édite il aime partager le regard des voyageurs ayant une demarche particulière.

Rencontré lors d’un festival, Eric nous présente sa vision du voyage et reviens sur le chemin de sa vie.