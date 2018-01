Publié le 15 janvier 2018 par admin

36 000 km sur les routes du monde, au rythme soutenu de son Road King Police Harley-Davidson, Eric Lobo vit des situations peu ordinaires, d’une étrange intensité. Il nous raconte son histoire, celle d’un homme de l’immobilier, un chef d’entreprise parisien, au passé de photographe, malmené par la crise financière et des événements familiaux difficile. Eric décide de tout lâcher pour aller vivre ses rêves…faire le tour du monde en Harley-Davidson. Eric nous raconte sa traversée en solitaire depuis paris vers le Far East puis le Far West, sans plan de route, sans assistance, sans carte ni GPS. Eric Lobo est convaincu que nous portons tous, en nous, des ressources insoupçonnées. Lançons nous a son écoute dans l’aventure.