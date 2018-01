Publié le 15 janvier 2018 par admin

Installé à Lanvéoc, le café Les Voyageurs est associatif. Son objectif est avant tout de créer du lien social autour de rencontres culturelles, artistiques ou culinaires et de débats citoyens, toute l’année en presqu’île de Crozon.

Au 7 rue de Tal ar Groas à Lanvéoc, il y avait autrefois une auberge appelée Les Voyageurs. Les fondateurs du café associatif – Erwan, sa soeur Violaine, Lionel – ont repris ce nom, et l’idée : faire voyager les habitants de presqu’île et les visiteurs de passage par les arts, la culture, la musique, les dégustations…

On est à la fois dans l’ouverture sur le monde entier et le très local puisque l’association « Cafetière & Compagnie » qui gère le café souhaite privilégier les circuits courts. On peut d’ailleurs se procurer des produits locaux via l’Amap (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) qui livre ses produits à ses adhérents au café tous les mardis.

Concerts, ateliers, produits locaux, convivialité

Le lieu aménagé spécialement pour la convivialité organise des grignotes partagées où chacun apporte un petit quelque chose à manger. Le café propose aussi des concerts, petits spectacles, expositions, et des ateliers de pratique artistique, en lien notamment avec le collectif N’ouzon ket. Des associations et collectifs locaux peuvent s’y réunir et y proposer des débats comme le collectif presqu’île de Crozon en transition.

Tout le monde est bienvenu.e au café, habitant ou touriste, il suffit d’adhérer à l’association « Cafetière & Compagnie » (plusieurs formules proposées).

