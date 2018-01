Publié le 15 janvier 2018 par admin

La Bretagne n’est pas tout à fait une région comme les autres : la preuve par le CRBC – Centre de recherche bretonne et celtique – une unité de recherche presque unique en son genre. Des chercheurs de plusieurs disciplines (ethnologie, histoire, linguistique, sociologie…) s’y côtoient, et sa bibliothèque est ouverte à tous.

Ronan Calvez en est le directeur.

Les chercheurs associés au CRBC, qui dépend de l’Université de Bretagne occidentale (UBO), travaillent sur la matière de Bretagne, et à l’occasion les terres voisines où on parle encore des langues gaéliques : Irlande, pays de Galles… Dans des domaines aussi variés que la sociologie, l’histoire, la linguistique et la socio-linguistique.

Publications, colloques et bibliothèque

Les chercheurs du CRBC proposent donc logiquement des publications sur leurs travaux de recherche (édition d’une dizaine d’ouvrages par an) et des colloques et journées d’études, comme celle consacrée la présence des Américains à Brest fin 2017.

La bibliothèque du CRBC est située à Brest et elle est ouverte à tous ; l’inscription est gratuite. Il existe aussi des fonds d’archives, notamment sonores : chants traditionnels, émissions de radio, collectes linguistiques…

Il existe quelques laboratoires équivalents, au Pays basque et en Occitanie notamment, mais sans bibliothèque ni publications.