Publié le 15 janvier 2018 par admin

Photographe voyageur

Photographe franco-suisse, Olivier Föllmi voue une affection particulière le lie à l’Asie d’où il a ramené des images exceptionnelles qui ont fait le tour du monde.

Depuis 2003, il sillonne la planète avec ses assistants pour en capter la richesse, la beauté et la diversité. Photographe de la collection « Sagesses de l’Humanité », Olivier Föllmi est, après plus de 30 ouvrages, un photographe de renommée internationale. Mais ce que je retains chez cette homme c’est son humanité, le rencontré est un moment plus qu’agréable, Olivier suprend par sa générosité face à l’inconnue.