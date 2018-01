Publié le 15 janvier 2018 par admin

SolHimal est une association humanitaire créée pour apporter une aide aux populations himalayennes, vivant en Inde et au Népal.

Les objectifs sont simples ; Soigner, loger, nourrir et éduquer ce qui correspond aux besoins essentiels des réfugiés Tibétains.

SolHimal travaille dans le respect des traditions et croyances des différents peuples de l’Himalaya.

Je suis aller les rencontrer pour suivre leurs actions au Népal, et partager avec vous le travail de cette ONG. Mais d’abord, rencontrons Danielle Heim, la directrice de l’association.