Publié le 16 janvier 2018 par admin

BICEP

CE N’EST PAS DE LA GONFLETTE, C’EST DU BON SON !

Le duo BICEP a sorti son premier album éponyme en Septembre 2017 chez Ninja Tune.

Un véritable ovni musical, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous au décollage !

Cette semaine on vous emmène en Irlande du Nord, à Belfast, avec deux extra-terrestres de la scène électronique anglaise : le duo BICEP qui nous propose un album surprenant. Derrière un assemblage visuel distordu et graphique, se dissimulent des sonorités qui n’en sont pas moins intrigantes.

Le groupe nous propose un voyage à travers une multitude d’influences musicales. Passant par le downtempo avec Glue, la techno avec Orca et Aura, ou encore l’ambient avec Vespa et Drift. L’ambiance générale de l’album se dessine au fur et à mesure des morceaux, avec des nappes de synthétiseurs, des rythmiques évolutives rappelant les années 90, le tout agrémenté de quelques voix et de sons industriels.

BICEP débarque tout droit d’un autre univers, et nous, on adore.

L’album est disponible au formats vinyle, CD et digital sur Bandcamp juste ici.

On vous laisse découvrir sans plus attendre :