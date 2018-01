Publié le 16 janvier 2018 par admin

Grand et Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, les chauves-souris résistent bien en Bretagne, avec l’aide d’une association qui veille à les connaître et les protéger, le groupe mammalogique breton.

Le groupe mammalogique breton (GMB) est une association d’étude et de protection des mammifères sauvages, active sur les 5 départements bretons, forte de 8 salariés et de 350 bénévoles. Josselin Boireau est chargé d’études et spécialiste des chauves-souris et des micro mammifères.

Le monde des chauves-souris est multiple. Il existe plus de 1100 espèces de chiroptères dans le monde, sur tous les continents. La plupart sont menacés par l’action humaine et/ou le réchauffement climatique : disparition de leurs habitats, réduction de leurs ressources alimentaires comme les insectes du fait des pesticides, épidémies qui déciment certaines espèces…

Les ultra-sons pour se déplacer la nuit

Animal essentiellement nocturne, le seul mammifère volant est un animal étonnant, avec son système d’écholocation qui lui permet de caractériser son environnement à l’aide des ultra-sons qu’il émet et de leur écho. Le système de reproduction des chauves-souris est lui aussi très surprenant : ainsi, la femelle Grand rhinolophe peut-elle garder en réserve le sperme qu’elle a reçu du mâle en automne pour retarder la fécondation jusqu’au printemps, quand les conditions de vie s’améliorent.

Le Grand rhinolophe en Bretagne

En Bretagne, et notamment dans le Finistère, on trouve des colonies d’hibernation dans les blockhaus ou sous les toitures des églises. Notre région compte 22 espèces de chauves-souris dont certaines très menacées comme le Grand rhinolophe dont les effectifs se stabilisent (entre 6 et 8000 individus).

Pour suivre et protéger les chauves-souris, les bénévoles et salariés du GMB réalisent des campagnes de comptage (début février), des suivis par radiopistage, des restaurations d’habitats ou des formations de professionnels (animateurs nature, responsables de la rénovation des bâtiments pour les collectivités locales, etc).

Le siège régional du GMB – antenne du Finistère

Maison de la Rivière – 29450 SIZUN

Tél : 02 98 24 14 00

