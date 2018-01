Publié le 17 janvier 2018 par admin

L’émission du midi vous emmène à Quimper. On découvre une nouvelle activité : le Breizh Jump Park. Un lieu où sont mis à disposition des trampolines. Un lieu de détente et d’activité sportive accessible au plus grand nombre. Nous découvrirons cet endroit avec un de ces créateurs : il s’agit de Bénoit Tréanton. Une voix que vous connaissez également sur Radio Evasion, puisque c’est la voix de l’émission « Pariez Gagnant ».

Le lieu est né de la passion de deux Bretons pour le sport et les divertissements. L’un venant de la filière STAPS et l’autre ayant travaillé dans l’évènementiel. L’un des deux étant originaire de Quimper, ils ont voulu offrir aux Quimpérois leur premier trampoline park et apporter du fun et de l’amusement.

En deuxième partie d’émission, le LEM revient sur l’actualité sportive du Stade Brestois 29 et du Brest Bretagne Handball, le club de handball féminin.