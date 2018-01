Publié le 19 janvier 2018 par admin

Durant quatre semaines, le Théâtre de Cornouaille et ses partenaires accueilleront à Quimper et Pluguffan les spectacles de quinze compagnies. Circonova conservera en 2018 sa dimension internationale, en accueillant des compagnies étrangères venues d’Australie, de Grande-Bretagne, de Finlande, du Québec et de République Tchèque. L’éclectisme des esthétiques demeurera la règle, pour le plus grand plaisir des petits et des grands spectateurs.

Aurélia Abramovici, chargé de communication au Théâtre de Cornouaille, nous raconte cette 7ème édition :

Avec quatre personnages, huit mains et une multitude d’objets géométriques, le Collectif Piryokopi invente un spectacle visuel et magique, qui mêle au jonglage la danse, la musique et les arts cinétiques. Balles, cerceaux, briques, les objets aux formes simples sont manipulés dans l’espace avec une extrême dextérité, créant ainsi des dessins éphémères et des tableaux furtifs d’une beauté à couper le souffle. Avec cet étonnant ballet qui se joue de nos sens, les quatre artistes de Piryokopi poursuivent une recherche ludique sur les manipulations graphiques. Piryokopi est un collectif de quatre manipulateurs d’objets rassemblés par Pich. Sur la base d’un même regard graphique de la manipulation d’objets, André Hidalgo de Saint-Denis, Yorgos Serafeimidis d’Athènes, Joseph Viatte de Saint-Cergue en Suisse, et Pich de Nantes, ont créé « très très très », un spectacle de manipulation graphique à huit mains. Et c’est ce dernier qui présente « Très, Très, Très » :

L’action culturelle et la découverte sont aussi présentes sur Circonova. Pich intervient aussi auprès des élèves de l’école de cirque balles à fond qui présente à l’occasion de circonova leurs savoir-faire. Ils seront 8 sur scène sur différentes disciplines du cirque : trapèzes, tissus, jonglage… mais Émilie Plouzennec la directrice de balles à fond apprécie l’intervention d’un artiste pro pour que le spectacle ne soit plus seulement une succession de performances individuelles mais pour que ce soit un tout :

