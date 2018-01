Publié le 19 janvier 2018 par admin

Le festival Rives de nuit à Landerneau et alentours

Rives de nuit fête ses 10 ans ! Ce festival de concerts dans les bars de Landerneau essaime pour l’occasion dans quelques communes des environs. Mais l’esprit reste le même : écumer les comptoirs au fil des concerts de talents nouveaux ou confirmés, locaux ou nationaux, plutôt rock mais pas seulement.

Isabelle Lucas, la chargée de communication de l’Atelier culturel qui organise le festival nous en dit plus.

Autres concerts

Cabaret Sonique avec Louisahhh + Narvim au Vauban à Brest le 19 janvier 2018.

Le Vauban accueille le 20 janvier 2018 Downtone #3 : Stand High Patrol + Dub Smugglers + Roots Atao feat Troy Berkley + Pouvoir Magique + Dj Elwood + Voodoo Ambassadors + UBQT

Soirée métal avec Loudblast et Teska (thrash metal) à La Carène à Brest le 19 janvier 2018.

Et le lendemain 20 janvier 2018, ambiance métallique aussi au Novomax à Quimper, avec Nostromo (metalcore) et Nesseria.

Blond and Blond and Blond pratique l’humour musical et délirant, le 20 janvier 2018 à 20h30 à l’Arthémuse de Briec. Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise. Amoureux de la France et de notre répertoire musical, ils rendent ici un « Hømåj » aux chansons des années 1980-90.

Le Vent du Nord (musique du monde) est à l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 21 décembre 2018.

Dans les bibliothèques et médiathèques

Partager des coups de cœur de lecture, découvrir et faire découvrir des livres, échanger tout simplement. Passer un moment convivial autour d’un thé ou d’un café ! C’est ce que vous propose la bibliothèque du Finistère, antenne du Pays COB à Plonévez-du-Faou le 19 janvier 2018 à 14h. Accès libre et gratuit – Tout public.

Le 20 janvier 2018, c’est la deuxième nuit de la lecture, dans de nombreuses bibliothèques et librairies de France et notamment la médiathèque des Ursulines à Quimper, celle de Briec, ou encore la bibliothèque de Châteaulin, avec Bernard Berrou qui lira ses propres textes, accompagné par les élèves de l’école de musique de 17h à 19h.

Au musée

Le musée des beaux-arts de Brest vous propose une visite contée : Le voyage de Yannick. Samedi 20 janvier 2018 à 10h30, pour permettre aux tout jeunes visiteurs de découvrir les oeuvres du musée tout en écoutant des histoires extraordinaires. Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un ou deux adultes. Durée : 45 min. Sur réservation.