Pas de répit pour la pluie !

Cette semaine a été marquée par le passage dramatique de la tempête Friederike sur l’Europe centrale

« Situation générale le vendredi 19 janvier 2018 à 06H UTC :



Dépression complexe 985 hPa entre l’Islande et la Norvège, se maintenant sur place et prévue 1000 hPa [ce samedi soir]. Thalweg perturbé associé sur les îles britanniques et la Mer du Nord.

Nouveau thalweg atlantique abordant le Golfe de Gascogne [vendredi soir], et traversant la France [ce samedi].

Anticyclone 1033 hPa sur les Açores, se décalant vers l’est et prévu 1034 hPa à l’ouest du Portugal [ce samedi soir]. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Ce week-end le front perturbé va onduler sur la Bretagne ne laissant aucune chance au soleil.

Les précipitations seront soutenues, et une alerte jaune pluie inondation est en cours jusqu’à ce samedi 15h, en plus de l’alerte jaune Vents Violents jusqu’à 23h ce soir.

Pour l’instant tous les cours d’eau sont dans le vert, mais les fossés ou les ruisseaux pourraient largement déborder par endroits.

Le cumul de précipitations devrait se situer entre 25 et 50mm entre ce samedi matin 00h et lundi soir, allant même jusqu’à 60 à 70mm sur les reliefs du centre Finistère (d’après Arpège).

Des inondations de rivière sont donc à nouveau possibles vers dimanche ou lundi.

Samedi

La pluie soutenue va durer toute la matinée, puis sera suivie de bruines et de pluies plus faibles dans l’après midi et la nuit prochaine

Il fera bien sûr très doux dans le secteur chaud de la dépression, entre 10 et 12°C partout.

Le vent d’ouest est fort, avec des rafales à 100 km/h sur les côtes exposées, et entre 60 et 75 km/h dans l’intérieur.

Dimanche

Beaucoup moins de pluies sur le Finistère ce dimanche, mais un ciel bouché et de la bruine presque continue.

Comme la veille la température va rester stable entre 10 et 12°C

Le flux d’ouest reste soutenu, entre 50 et 80km/h en rafales.

Il va falloir attendre lundi matin pour le retour des premières éclaircies, avant le passage d’un centre dépressionnaire encore un peu venteux et pluvieux en journée. Les éclaircies reviendraient en soirée.

Ce ne serait pas la fin des perturbations, puisque mardi et mercredi des passages pluvieux (mois intenses normalement) sont encore annoncés.

A partir de jeudi de hautes pressions s’installeraient en mer du Nord, accompagnant une chute des températures.