Les dispositifs, associations, outils, livres, trucs et astuces pour aider concrètement les personnes qui souffrent de troubles autistiques, et leurs proches, dans le Finistère. http://radioevasion.fr/audio/2018-01-22-lem_saison2.mp3 Avec Annaëlle Baudoin, maman d’Ethan un petit garçon de 10 ans qui souffre d’un trouble autistique typique et pour lequel elle a créé une association, Ethan autisme solidarité qui lui permet de financer les soins de son fils.

Et Guillaume Alemany, atteint du syndrome d’Asperger et qui milite pour faire connaître les troubles autistiques. Il est notamment l’auteur d’un récit autobiographique, Les aventures de Kawi, édité chez l’Harmattan.





Les formes de l’autisme sont très variées mais toutes s’accompagnent d’un handicap cognitif plus ou moins sévère. Il se traduit par des difficultés, voire des incapacités à communiquer, avec parfois une absence de langage verbal.

Il n’existe pas vraiment de traitement médical pour les troubles autistiques même si certains médicaments sont prescrits pour limiter un ou deux aspects de la maladie : sommeil perturbé, crises d’angoisses…

L’amélioration de la vie quotidienne des personnes autistes passe surtout par le soutien d’associations, des séances d’orthophonie, l’intervention d’ergothérapeutes, des méthodes éducatives comportementales comme la médiation animale. Il s’agit aussi de conseils concrets, qui vont de l’utilisation des images et pictogrammes pour aider les enfants à communiquer, à la régularité des horaires de coucher et de lever, en passant par le sport, l’alimentation équilibrée, la relaxation…

Diagnostic et informations au Centre de ressources autisme de Guipavas

CRA Bretagne est une structure animée par une équipe pluridisciplinaire, spécialisée dans l’autisme et les autres Troubles envahissants du développement (TED) : soutien, appui, coordination, diffusion de différentes ressources à l’ensemble de ses usagers. Le centre dispose de plusieurs unités dont une Unité d’Évaluation Diagnostique Adultes Régionale – UEDA – et une Unité d’Évaluation Diagnostique Enfants Finistère – UEDE 29 – basées au 125 Rue Jean Monnet, à Guipavas.

Le CRA recense notamment les différentes structures de soin et d’accompagnement des personnes autistes dans le Finistère.



Plusieurs associations d’entraide en Finistère

Pour permettre aux personnes autistes ou à leurs proches d’échanger, mais aussi pour apporter un conseil et une aide concrète, il existe plusieurs associations dans le département :

Asperansa

Destinée en particulier aux personnes autistes Asperger.

10 rue Monge à Brest

06 89 24 03 04

asperansa.asso@gmail.com

www.asperansa.org

Propose la méthode éducative comportementale ABA aux enfants.

Lieu-dit Logan, Camping Les Peupliers à Pouldreuzic

02 90 94 22 75

aba.finistere@orange.fr

aba-finistere.fr

Association d’entraide des personnes autistes et de leurs proches.

12 impasse Gérard De Nerval à Quimper

06 09 54 77 14 / 06 82 33 69 73 (groupe de jeunes Asperger)

autismecornouaille@orange.fr

autismecornouaille.fr

Ludothèque et prêt de matériels pédagogiques spécifiques, groupes de paroles, ressources sur l’autisme.

8 rue Traverse à Landerneau

09 51 85 03 55

ludautisme@gmail.com

www.ludautisme.org

Association d’entraide des personnes autistes et de leurs proches.

5 Rue du Pontro à Saint-Martin-des-Champs

07 69 51 73 03

fissa.autisme@gmail.com

Bibliographie sur l’autisme

Témoignages et récits autobiographiques

Je suis à l’Est ! Savant et autiste, un témoignage unique, de Josef Schovanec et Caroline Glorion, Plon

de Josef Schovanec et Caroline Glorion, Plon Ma vie d’autiste Asperger, Grégory Picca, Berg International

La différence invisible, Julie Dachez, Delcourt

Je suis né un jour bleu, Daniel Tammet, Les Arènes

Louis, pas à pas, Francis Perrin, Gersende Perrin, Lattès

Manuels et essais scientifiques

Stratégies éducatives de l’autisme et des autres troubles du développement, Eric Schopler, Margaret Lansing, Robert Jay Reichle, Elsevier Masson.

Autisme et A.B.A : une pédagogie du progrès, Ron Leaf, John McEahin Pearson Editions

Agenda

Pour aider concrètement l’association Ethan autisme solidarité qui finance les dispositifs qui améliorent le quotidien d’Ethan, participez à la soirée années 80, 90 et plus… avec tartiflette, organisée le 10 février 2018 à 18h30 à la salle polyvalente de Rosnoën. Réservations au 09 67 41 40 93 avant le 4 février 2018.

Playlist de l’émission

Mermonte, Karel Fracapane. Sur la scène du Novomax à Quimper vendredi 26 janvier 2018.

The red goes black, Mr Something. En concert au Novomax à Quimper le 14 février 2018.