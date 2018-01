Publié le 22 janvier 2018 par admin

37ème de L’instant C, Patrice au micro et Sébastien à la réalisation technique reçoivent cette semaine la ZAAT ( Zone d’Art et d’Artisanat Temporaire ), avec ses créateurs Élodie Soilihi-Leroux et Loic Moyou. Au phoner interview de Stephane de Cigalle Records, pour la soirée Reggae on the Dock, samedi 27 janvier au Ptit Minou à Brest. Dans le coin lecture… on évoque le trimestriel America de François Busnel.

Programmation musical : Roger Glover « Love is all », Men at work « Who can it be now » et The Specials « Gangster ».

Bise à l’œil.