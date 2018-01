Publié le 23 janvier 2018 par admin

Sabina et Jérôme Bergami ont parcouru 6000 kilomètres à pied pendant deux ans, de 2014 à 2016, en suivant la route de la soie et la via Egnatia, de Venise à la Chine. Retour sur les objectifs de ce périple et récit de leurs aventures.

Les deux Finistériens sont partis de la maison de Marco Polo à Venise. Tout un symbole ! Mais ce n’était pas le seul ; ils transportaient avec eux, dans des bourses en cuir, la terre de Bretagne pour l’échanger « rituellement » avec les terres des pays traversés. Histoire de créer un voyage de rencontres et d’humanité sur des voies dont les usages étaient plutôt historiquement militaires et commerciaux.

Un chemin de fraternité

Il s’agissait aussi pour les deux explorateurs de renouer avec l’essentiel, d’oublier la mondialisation consumériste, pour s’attacher plutôt à la communauté des destins humains et à la découverte de la diversité des cultures, en toute ouverture. L’échange de terres, c’est aussi l’idée d’une gratuité dans un monde où tout est souvent marchandisé.

« Qu’ils soient athées, musulmans ou chrétiens, occidentaux ou orientaux, les humains ont quelque chose à partager, au-delà de leurs différences. »

Jérôme écrit depuis longtemps et il a déjà voyagé à plusieurs reprises. Sabina est franco-roumaine et elle aussi a bourlingué. Même si tous deux n’étaient pas spécialement « randonneurs » au départ, ils ont eu envie de parcourir la route à pied parce que le rythme lent de la marche facilite les rencontres.

Un voyage éducatif

Des écoles sont associées à l’aventure, dans les différents pays traversés. Les élèves suivent le parcours et pratiquent la géographie concrète en suivant l’expérience des deux marcheurs.

L’Italie, l’Albanie, la Grèce, la Turquie, la Géorgie, l’Arménie, l’Iran, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan, un long périple, plutôt montagneux, pas toujours facile, avec un budget de 6 € par jour, le plus souvent un hébergement chez l’habitant, parfois contre un coup de main. Et un jour, les portes de la Chine, dont la frontière est restée fermée mais peu importe, l’objectif est atteint, le voyage est terminé et il a donné lieu à un livre, des vidéos et des photographies exposées en ce moment à la bibliothèque de Châteaulin.

Sabina et Jérôme Bergami présentent leur voyage

lors d’une conférence (avec projection vidéo)

ce mardi 23 janvier 2018 à 18h30

à la bibliothèque Perrine de Grissac de Châteaulin

Les Bergami ont d’autres projets, dont un nouveau parcours de 6000 kilomètres en Afrique, de l’Ethiopie à la Namibie. Pour le réaliser, ils ont besoin de votre aide.

Association La Terre en Marche

A Coat ar zuliec,

29270 Plounevezel

laterreenmarche@gmail.com

www.laterreenmarche.com

06 08 10 08 83

Playlist de l’émission

Bernard Lavilliers, Croisière Méditerranée. En concert au Quartz à Brest les 22 et 23 février 2018.

Lee field & the expression, Special night. A la carène à Brest le 17 février 2018 dans le cadre de la programmation de Penn ar jazz.