Publié le 24 janvier 2018

Ce midi le LEM part à Pleyben. Nous allons à la découverte sa salle : l’Arvest.

La salle propose une programmation plutôt variée : soirée rock et festival en juin, jazz, théâtre et projections documentaires. Nous serons avec Guillaume Jan, son régisseur pour évoquer l’actualité de la salle de Pleyben ainsi que sa programmation. On notera tout particulièrement une soirée très rock’n’roll, le 10 février, avec le Mamooth et Wicked. Ça arrive très vite !

En deuxième partie d’émission, on ira à Plougastel-Daoulas, où se prépare le tremplin des agités du bocal, le samedi 27 janvier. Une soirée dédiée aux groupes qui répètent dans cette structure. Steve Pichard, responsable du bocal à musique de Plougastel, nous présentera cette soirée.

Et en toute fin d’émission, on sera avec les élèves de l’école du Faou. Nous reviendrons sur les différentes tempêtes avec les CM1 et nous le ferons grâce à une interview du directeur adjoint de la DirOuest (la Direction interdépartementale des routes Ouest).