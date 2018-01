Publié le 25 janvier 2018 par admin

Deuxième épisode de notre série sur les photographes du Finistère : Erwan Amice est assistant ingénieur pour le CNRS et en particulier l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM). La photographie sous-marine représente une part importante de son travail.



Originaire de Belle-Île-en-Mer, Erwan Amice a grandi près de l’eau et a très vite exploré les fonds sous-marins avec un appareil photographique amphibie. C’est ce « hobby » qui lui a permis d’être recruté au CNRS et à l’IUEM comme assistant-ingénieur. Il est chargé de préparer les missions, d’installer les instruments de mesure que les chercheurs utilisent ensuite. Il a ensuite pour mission de valoriser par la photo le travail des scientifiques. Et il le fait sur des terrains…particuliers, souvent les pôles (nord et sud), pour observer les changements climatiques, parfois les mers tropicales.

Étrange ambiance sous la banquise

Photographier sous la banquise demande un équipement et un savoir-faire spécifiques. Le milieu est peu propice aux images (avec beaucoup de particules en suspension, des effets de condensation sur l’appareil) mais quand on parvient à les capter, le résultat est étonnant, un peu magique : lumières et couleurs révèlent la vie foisonnante des fonds marins polaires. Parfois, Erwan saisit aussi sur le vif les créatures de la surface : un ours blanc ou un léopard de mer…

Scientifiques et esthétiques

Les clichés d’Erwan Amice, très graphiques, alimentent la photothèque du CNRS qui les utilise à des fins scientifiques mais aussi pour sa communication, l’illustration de publications, etc. Sans oublier les photos exposées, comme ça a été le cas dans le métro et les aéroports parisiens, et en ce moment à la bibliothèque La Pérouse de l’Ifremer, à Plouzané.

Cette interview a été enregistrée à Océanopolis dans le pavillon Bretagne récemment refait et dont l’une des nouveautés c’est cet espace consacré aux sons de la mer ; on peut en entendre une échantillon dans le reportage.

Pour découvrir le travail d’Erwan Amice

http://www-iuem.univ-brest.fr/fr/linstitut/services-moyens-communs/moyens-communs-1/plongee-scientifique

http://www-iuem.univ-brest.fr/fr/linstitut/services-moyens-communs/moyens-communs-1/albert-lucas

http://e.amice.free.fr