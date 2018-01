Publié le 26 janvier 2018 par Basile

Sans soleil C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 26 janvier 2018 vers 19h00.

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

« Situation générale le vendredi 26 janvier 2018 à 06H UTC :



Thalweg s’étendant de la Scandinavie à la Mer du Nord, se décale vers le nord-est.

Thalweg atlantique traversant les îles Britanniques cette nuit, puis la Mer du Nord [ce samedi].

Nouvelle dépression prévue 986 hPa à 400 milles au sud-ouest de l’Islande le 27 à 00h UTC, puis 985 hPa au nord des îles Shetland le 28 à 00h UTC. Nouveau thalweg associé traversant les îles Britanniques [ce samedi matin].

Maintien d’un anticyclone 1041 hPa à l’est des Açores. Dorsale associée sur les Iles Britannique, se décalant vers le golfe de Gascogne cette nuit, puis vers le nord-ouest de l’Espagne [ce samedi]. »

Après une modeste apparition jeudi et vendredi, le soleil retourne se cacher pour quelques jours.

Samedi

Il a fait bien froid cette nuit avec un ciel dégagé puis voilé, qui se couvre à l’aurore. il fait entre 3 et 4°C ce matin dans l’intérieur.

Un front chaud peu actif traverse le Finistère durant toute la journée, suivi par un ciel gris et bas. Les précipitations seront modérées, de 5 à 12mm en cumul.

La douceur envahit le département avec de 9 à 11°C partout dans l’après-midi.

Le vent de sud-ouest est modéré.

Dimanche

Beaucoup de nuages bas stratiformes le matin, avec des brouillards et des bruines, mais les hautes pressions font un poussée à plus de 1035hPa. Dans l’après-midi cette grisaille devrait se lever un peu malgré l’absence de vent.

La douceur gagne encore du terrain, entre 11 et 12°C.

Le vent d’ouest sera faible.

Lundi toujours anticyclonique mais toujours assez nuageux, éclaircies espérées mais pas garanties. Mardi une dépression devrait se creuser sur l’Angleterre puis en mer du Nord, renforçant le flux d’ouest puis nord-ouest.

La fin de semaine prochaine devrait être mitigée, entre un anticyclone sur les Açores et une dépression sur les Pays Baltes, alimentant un flux de nord à nord-ouest humide et frais.