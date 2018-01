Publié le 26 janvier 2018 par admin

Très chers Jeux Olympiques…

Nouvelle formule pour la nouvelle année : un invité unique, un polar et une heure d’entretien autour du thème principal du livre.

Première victime : Ben Barnier. Journaliste à France Info TV, après un parcours professionnel impressionnant, ABC, France 24, Associated Press et le Monde, entre autres, il a couvert les jeux olympiques les plus coûteux de tous les temps, plus de 50 milliars de dollars, ceux de 2014 qui se déroulèrent à Sotchi, en Russie.

De cette expérience vraiment particulière, il a tiré une intrigue policière passionnante, Hors Jeux, publiée aux éditions D’Orbestier dans la collection Bleu Cobalt.

Un jeune pigiste est retrouvé assassiné lors du démontage des gradins de la patinoire d’entraînement à la fin des JO. L’enquête piétine, la Russie, comme la France, ne semble pas décidée à pousser très loin les investigations. Les parents du jeune homme font appel à un détective privé, Viktor Andrepov, ayant la double nationalité. Ce qu’il va découvrir est hallucinant…

À quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, l’occasion était trop belle pour la laisser filer. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de l’interview : la situation particulière de la Russie et de ces jeux de 2014, les plus coûteux de tous les temps, les médias, l’aspect social, les impacts des travaux sur les populations locales, et, enfin, corruption et dopage, sujets inépuisables du sport moderne.

Des Polars et des Notes n’en abandonne pas pour autant l’actualité de la littérature noire, chaque pause musicale sera l’occasion de vous présenter un des romans parus en ce mois de janvier.

Toute l’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite une excellente année 2018, de superbes lectures et tous les petits bonheurs qui font le sel de la vie.

Bonne écoute !

Index des livres cités

– Pour donner la mort, tapez 1 – Ahmed Tiab – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire : Des apprentis djihadistes dans une cité de Marseille, des dealers chevronnés aux intentions masquées, une ado en révolte contre son père flic qui a quitté sa mère pour vivre avec un homme, des cadavres qui fleurissent un peu partout. Le tout donne une formidable enquête très actuelle et passionnante par un des écrivains montants du paysage français du polar.

– Ariane – Myriam Leroy – Don Quichotte Éditions : Nivelles, Belgique : La narratrice revient sur son amour fusionnel pour une amie de collège. Une passion brutale – rien de sexuel – une bulle depuis laquelle elles excluaient le monde entier. Puis vient la trahison, le venin de plus en plus fort et une haine aussi intense que mortifère. Une formidable histoire magnifiquement racontée…

– Les chemins de la haine – Eva Dolan – Éditions Liana Levi : Un premier polar coup de poing d’une jeune auteur anglaise : un migrant estonien brûlé vif dans un abri de jardin et c’est le sort des immigrés des pays de l’Est au Royaume-Uni qui va servir de toile de fond à cette enquête dans laquelle on s’enfonce un peu plus dans l’horreur, malheureusement très réaliste et crédible, à chaque paragraphe. Le pire, c’est que le sordide décrit ici est transposable partout en Europe…

– Taqawan – Éric Plamondon – Quidam Éditions : 1981 : une descente musclée des forces de police du Québec dans une réserve d’Indiens, les Mi’gmaqs dans le but de leur confisquer leurs filets de pêche. Résistance des uns, acharnement des autres, pendant ce temps une jeune fille indienne disparaît, victime d’un sale trafic. Plamondon raconte l’histoire du peuple Mi’gmaq à travers les siècles et les légendes, sans pour autant relâcher le suspense de son intrigue policière. Un polar singulier, politique, original, à ne pas rater.

La zik

On se la joue plutôt cool en ce début d’année, rien de violent, on va dire que c’est un tour d’échauffement, profitez-en pour vous détendre, ça ne va peut-être pas durer…

– Marvin Gaye – What’s Going On

– Alain Bashung – La Nuit, Je Mens

– Faithless – Insomnia

– Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own

– John Lee Hooker – I’m in the Mood

