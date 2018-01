Publié le 26 janvier 2018 par admin

Unique en son genre depuis 15 ans, le festival de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes à Brest continue à démontrer la vitalité du média sonore. La preuve par plus d’une centaine de rendez-vous à suivre avec les oreilles du 30 janvier au 4 février 2018.

Anne-Claire Laîné, coordinatrice du festival

Documentaire, fiction, création … tant d’idées et d’émotions passent par le son qu’il aurait été bien dommage de le laisser sans porte-voix.

Depuis 15 ans donc, à Brest, une équipe de passionnés tricote un festival qui a bien grandi… on y croise aujourd’hui de nombreuses pointures de la radio – de Radio France en particulier qui a toujours suivi avec bienveillance le rendez-vous brestois – mais aussi les militants de la FM, comme les radios associatives.

Emissions radio, podcasts, installations sonores

Et comme le média radio sort du poste (de plus en plus), des artistes sonores, des producteurs de podcasts et autres réalisateurs audio viennent aussi aiguillonner nos oreilles pendant cette semaine de festival. Parfois, ils nous emmènent hors de nos frontières : cette année, en Allemagne, pays où la fiction radiophonique s’épanouit, ou encore plus loin pour témoigner des soubresauts de notre société, par le son.

Une centaine de rendez-vous

Du 30 janvier au 4 février 2018, on pourra rencontrer Fabrice Drouelle, Denis Cheissoux, Olivia Gesbert, Michel Le Bris, Raphaëlle Duchemin, Marie-Pierre Planchon et Augustin Trapenard, assister aux enregistrements des émissions d’Edouard Baer et Le Jeu des Mille euros, assister à des spectacles radiophoniques (DJ set sur écoute), ou suivre de passionnants débats sur la chronique judiciaire, la musique en radio ou la création dans les radios associatives (avec la Corlab, dont fait partie Radio Evasion). Le public scolaire aura sa part de festival, comme c’est le cas toute l’année, grâce à la webradio Oufipo…

Le festival est comme chaque année installé au Quartz mais il se diffuse aussi dans d’autres lieux, comme le plateau des Capucins.

