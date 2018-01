Publié le 26 janvier 2018 par admin

Ce midi on prend la direction de Douarnenez.

En fait non, pas tout à fait. Ce serait un peu réducteur… On part à Douarnenez, et aussi en Amérique latine ! Notre invité de ce vendredi c’est Strollad la obra.

Amélie, chargée de diffusion, nous explique les objectifs de cette association : une compagnie théâtrale, qui a pour objectif de tisser des liens entre l’Amérique latine et la Bretagne.

Rien que pour cela, ça fait de Strollad La Obra quelque chose d’unique sur notre territoire.

Les projets fourmillent dans cette association. Nous en discuterons dans cette première partie d’émission.

A noter dans vos agendas, la structure propose des cours de breton et d’espagnol : https://www.facebook.com/events/164753394268771/

Et enfin ce week-end, un stage « A la découverte des clowns » : https://www.facebook.com/strolladobra/photos/pcb.847310545454275/847310385454291/?type=3&theater

Juste après, nous irons à Brest, pour découvrir la programmation du festival longueur d’onde.

Le festival de la radio et de l’écoute aborde sa 15ème édition.