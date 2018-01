Publié le 29 janvier 2018 par admin

Le centre de formation de Kerliver à Hanvec accueille chaque année plus de 250 apprentis, jeunes ou adultes, sur les métiers de l’horticulture, du paysage, du maraîchage, de la sylviculture, du commerce et des productions animales.

Au domaine de Kerliver, au coeur d’un parc de 40 hectares éco-labellisé, on trouve un CFA (Centre de formation d’apprentis) et un CFPPA (Centre de formation et de promotion professionnelle agricole public).

Du CAP au BTS, 150 jeunes y suivent chaque année une dizaine de formations, parfois sur d’autres sites qui dépendent également du ministère de l’agriculture dans le Finistère : lycée de l’Aulne à Châteaulin, lycée de Suscinio à Morlaix, lycée Bréhoulou à Fouesnant. Plus d’une centaine d’adultes viennent aussi suivre des formations professionnelles continues, de 5 jours à plusieurs mois.

Innovations pédagogiques et professionnelles

Dans le manoir des XVe et XVIe siècles est née la première école féminine d’enseignement agricole en France, en 1884. Aujourd’hui, non seulement les centres de formation agricole comme Kerliver sont des lieux de pédagogie innovante, mais à Hanvec, on est en outre à la pointe de l’agriculture d’avenir : bio, zéro phyto et autres pratiques d’agriculture durable y sont enseignées depuis longtemps.

Les métiers qu’on enseigne à Kerliver ont trait à l’horticulture, l’aménagement des espaces verts et naturels, le maraîchage biologique, le commerce et la valorisation des produits horticoles et le développement local. Le centre ouvrira prochainement une nouvelle formation aquacole. Des métiers qui ont certes évolué mais qui débouchent toujours sur des emplois.

Le centre de formation de Kerliver propose plusieurs portes-ouvertes d’ici mai 2018 et aussi des mini-stages.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web du centre de formation ou sur sa page Facebook.

Playlist de l’émission

Colorado, La vague, au Run ar Puns de Châteaulin le 8 février 2018.

Juveniles, Can We Fix It, le 1er février 2018 au Novomax à Quimper.