Publié le 29 janvier 2018 par admin

Dès les premières notes on se dit « tiens, encore un enfant spirituel » de Yann Tiersen. Oui c’est un peu facile, mais le Ouessantin a tellement marqué de sa patte la création pianistique actuelle que c’est dur de faire son nid pour ceux qui viennent.

Guillaume Poncelet y arrive!

Certes les deux partagent l’héritage de Philipp Glass dans la musique sérielle, mais l’introduction des claviers nous en éloignent rapidement pour aller flirter du coté du Jazz où de Satie avec un magnifique « homo Erectus ».

Si « 88 » est le premier album de Guillaume Poncelet, « 88 » comme le nombre de touches du clavier, ce bientôt quadra n’en est pas à son galot d’essai. On pourrait dire qu’il sort de l’ombre, après avoir composé et arrangé pour des artistes aussi divers que Steve Wonder, Oxmo Puccino, C2C ou Sixun. Il réalise également l’album de Gaël Faye.

« 88 », est un album que l’on vous recommande donc chaudement, bien emmitouflé dans un pled écossais avec un thé ou un whiskey au coin du feu.

Le coup de coeur du coup de coeur : ce duo avec Gaël Faye (extrait)

et puis ce Magnifique Morning Roots :

Le bandcamp de Guillaume Poncelet