Publié le 29 janvier 2018 par admin

C’était la 38ème de L’instant C. avec la marionnettiste et artiste franco-allemande Sabine Mittelhammer pour évoquer son spectacle » Mata Hari, la mise à nue d’une artiste indépendante « , le samedi 3 février à 20h30 au Champ de Foire à Plabennec.

Du côté de la programmation musicale et en choix de l’invité : Mr Smolin, Mata Hari, puis les Charlots Cache ton piano, Sparks When I’m with you, et LaBrassBanda Ujemama.

Dans le coin lecture : le 15ème tome de Nicolas Le Floch de Jean-Francois Parot Le prince de Cochinchine chez Lattès. Et le prix » Couilles au cul » de Fluide Glacial, délivré au dessinateur Kianoush.