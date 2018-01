Publié le 30 janvier 2018 par admin

La ligue des droits de l’homme de presqu’île de Crozon organise un festival de films du 3 au 17 février 2018. Les projections seront suivies d’échanges sur de nombreuses thématiques d’actualité.

Retrouvez Radio Evasion en direct du cinéma Le Rex à Crozon le 3 février 2018 à 19h30 en ouverture du festival.

Du 3 au 17 février 2018, le quatrième festival des libertés et des droits de l’homme de la LDH propose 11 films – 4 fictions et 7 documentaires – sur des thèmes aussi variés que la prison, les migrations, l’extrême-droite en Europe, les inégalités économiques et sociales, le devenir de nos données numériques, les femmes kurdes ou les blessures d’enfance… Chaque séance sera suivie d’une discussion.

Les scolaires auront aussi leur programmation (4 films d’animation).

Les projections ont lieu dans les cinémas du bout du monde : le Rex à Crozon et le Rocamadour à Camaret.