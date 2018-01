Publié le 30 janvier 2018 par admin

C’est la petite nouvelle en Finistère : l’école maternelle Diwan de Plougastel-Daoulas accueille depuis septembre une quinzaine enfants de 3 à 6 ans ans. La preuve que l’enseignement par immersion en breton se porte bien. Et le fruit de deux ans de travail des parents motivés avec l’aide de Diwan Breizh.

Plus de 4000 enfants sont élèves en skol Diwan dans les 5 départements de la Bretagne historique (et même à Paris). Des effectifs en constante progression depuis le début des années 2000.

Une belle réussite

Le Finistère compte de nombreuses écoles primaires, notamment au Faou, à Châteaulin, Crozon… deux collèges, au Relecq-Kerhuon et à Quimper, et un lycée à Carhaix. Ce dernier a été classé « meilleur lycée de France » par le Figaro en 2013, non seulement pour ses résultats au baccalauréat 2012 (99 %), mais le classement tenait compte de l’accompagnement et de la progression des élèves ainsi que du nombre d’élèves restés dans l’établissement de la seconde à la terminale.

A cette réussite, s’ajoutent les autres motivations des parents qui choisissent Diwan pour leurs enfants : l’immersion en breton et la défense de la langue régionale, les petits effectifs, les méthodes pédagogiques innovantes, l’entraide entre les enfants de différents niveaux…

Un engagement fort des parents

De la motivation, il en faut car les écoles sont associatives (et gratuites et laïques) : une association ouverte à tous assure le soutien financier en organisant des événements, une autre s’occupe de la gestion de l’école (personnel non-enseignant, locaux, matériel, restauration…). Les parents de Plougastel-Daoulas se sont mobilisés depuis deux ans pour monter la nouvelle école ; la maternelle s’est ouverte en septembre et accueille progressivement les enfants. Suivra l’ouverture d’un CP à la rentrée prochaine. Cela demande donc un investissement de long terme. La commune soutient le projet mais il faut sans cesse retrouver de nouveaux financements.

L’école Diwan de Plougastel-Daoulas fait portes ouvertes les 9 et 10 février 2018

La communauté Facebook Skol Diwan Plougastell

