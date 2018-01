Publié le 31 janvier 2018 par admin

L’école propose 2 formations professionnelles, de la classe de Seconde jusqu’au BTS, dans les secteurs de la vente et du commerce. L’établissement organise des portes ouvertes le 3 février et le 17 mars. On découvre cette école grâce à Monsieur Seznec, formateur d’anglais.

Tout au long de son parcours, l’élève effectue de nombreux stages. Les maîtres de stage accueillent de six à huit semaines les scolaires ou étudiants venus apprendre un métier. En moyenne, les périodes en entreprise de deux semaines sont entrecoupées de deux semaines à l’école. Cette alternance a pour objectifs de valoriser les expériences vécues sur le lieu de stage et de s’en servir de supports de cours et d’exemples, notamment dans les matières professionnelles.

Clara et Amélie se prépare à effectuer un stage à l’étranger. Elles nous expliquent les différentes motivations. Est-ce que cette expérience va leur apporter un véritable plus sur le CV ?