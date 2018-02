Publié le 01 février 2018 par admin

Depuis près de 18 ans, Addes Botmeur (association d’aide au développement économique et social) propose des animations artistiques, ateliers de découverte de l’environnement et balades au fil des légendes et mythologies, dans les monts d’Arrée. Une activité soutenue destinée aussi bien aux habitants qu’aux touristes, de tous âges et de tous profils.

Parmi les 150 animations proposées par Addes tous les ans au grand public, il y a les rendez-vous phare comme la randonnée des lutins, la randonné du petit matin ou sous la lune. On y observe la nature, ou on y écoute chants, musique et contes en déambulant dans la lande autour de Botmeur. Parfois, on peut même avoir un peu peur car ici se trouve l’une des portes de l’Enfer : l’envoyé de la mort, l’Ankou, rôde sur sa charrette, prêt à s’emparer des âmes perdues ! On dit aussi qu’un gros chien noir court parfois entre les mégalithes embrumés… et les korrigans, sont-ils toujours bien intentionnés ?

Animer et valoriser le territoire

Sensibilisation à l’environnement, éveil des sens, enrichissement de l’imaginaire sont les clés des animations proposées par Addes. Et l’association compte 4 salariés, des intermittents du spectacle et une cinquantaine de bénévoles pour animer le territoire toute l’année, en lien avec d’autres structures comme Ti menez Are à Brasparts, le musée du loup ou l’écomusée des monts d’Arrée.

Des classiques et des nouveautés

Les propositions s’adaptent à tous les publics, quels que soient leur âge, leurs capacités et leur mobilité (des joëlettes permettent aux personnes en situation de handicap moteur de participer aux randonnées). Qu’on soit du Finistère ou touriste, on peut suivre les randonnées toute l’année, le week-end ou pendant les vacances. Les circuits et les spectacles sont régulièrement renouvelés. Cette année, on pourra suivre des randos des archéos rigolos qui mêleront balade, jeu et découverte archéologique.

Les écoliers, ou les résidents des établissements et service d’aide par le travail (Esat) peuvent aussi suivre des ateliers spécifiques. Enfin, Addes propose des veillées contées et participe à des événements locaux comme la fête de la Bretagne, ou la prochaine journée mondiale des zones humides le 11 février 2018, avec une randonnée des sommets et des sources (sur réservation).

Association ADDES

Bourg, 29690 BOTMEUR 02.98.99.66.58

