L’étonnante œuvre d’une artiste aux multiples talents : BD, roman, couture, poupées… Riff graine de troll tient depuis 12 ans une histoire sur son blog, celle des Saisons d’Ysckemia, thriller psychologique sur fond de jeu de rôle en ligne.

Appelons-la par son nom d’artiste. Dans la vraie vie – « in real life » – elle est une maman d’une quarantaine d’année qui vit à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h …mais avec une formation d’artiste. Elle travaille de temps à autre avec un plasticien/performer américano-bruxellois Charlemagne Palestine. Elle a aussi été conceptrice de marionnettes et elle dessine depuis longtemps. Sur la toile, la voici devenue Riff graine de troll, auteur depuis 12 ans d’un blog où elle mêle roman et bande-dessinée. L’histoire est fantastique et intimiste, elle y mêle expérience personnelle et univers du jeu de rôle en ligne, une pratique dont elle a subi l’addiction de son propre aveu (mais elle s’en est sortie !).

Paradoxes de la solitude du joueur en ligne

Partie d’une rupture amoureuse vécue par l’auteur en 2005, la grande époque des blogs, notamment des blogs de BD, l’histoire met en scène le personnage de Silvère, maître de jeu dans un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs ). Le jeu, « les saisons d’Ysckemia » permet à Riff d’aborder le thème de la solitude des joueurs. Paradoxalement, on y joue pourtant dans un milieu ouvert et social, les cybercafés, car il nécessite de puissants ordinateurs du fait de son graphisme.

Ysckemia, entre réel et virtuel

Pour tromper sa solitude, Silvère s’est construit un phantasme, Aïna, une jeune femme qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie et dans le jeu, au point de rendre floue la frontière entre la vie réelle et l’univers d’Ysckemia. Le roman/BD raconte l’évolution de leur relation.

Riff graine de troll aime varier son dessin, réalisé sur palette graphique. Les couleurs changent aussi, selon l’humeur des personnages. La dessinatrice s’est nourrie aux mangas et aux animés japonais, mais aussi aux albums d’Enki Bilal.

