Publié le 02 février 2018 par Basile

Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Un risque de flocons du lundi au mercredi matin.

C’est le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 02 février 2018 vers 19h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

« Situation générale le vendredi 2 février 2018 à 06H UTC :



Dépression 994 hPa sur le Danemark, se décalant lentement vers l’est en se comblant.

Thalweg atlantique [ayant abordé] l’Irlande cet après-midi, puis la Grande Bretagne et l’ouest de la France [ce samedi] après-midi.

Anticyclone 1038 hPa stationnaire sur les Açores. Dorsale associée sur les Iles Britanniques, s’affaissant. Nouvelle dorsale se renforçant à l’ouest des îles britanniques [ce samedi] après-midi. »



http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

La pluie ne connaît aucune interruption, le froid est de retour, et la neige est peut-être en vue pour la semaine prochaine ?

Un très fort refroidissement va se produire en altitude à partir de mercredi, condition très favorable à l’arrivée de flocons au niveau du sol.

Samedi

Le nouveau front pluvieux aborde le Finistère dès cette nuit et passe en début de matinée, suivi par un ciel d’averses actif, avec parfois du grésil. Les éclaircies seront rares et peu brillantes.

Il fait de 6 à 8°C au mieux ce matin, puis le thermomètre va descendre partout en début de nuit prochaine, entre 3 et 5°C

Dans la nuit de samedi à dimanche les averses et giboulées vont se poursuivre.

Le vent reste au nord-ouest, soutenu avec des rafales à 70km/h sur les côtes.

Dimanche

Le vent s’oriente nord à nord-est, et les averses de pluie deviennent un peu moins fortes, moins actives. Les nuages sont toujours très nombreux et il ne fera pas chaud en journée, avec au mieux entre 4 et 7°C.

Les minimum entre 1 et 4°C sont attendus en soirée, et les nuages devraient donner alors du grésil sur le relief intérieur.

Lundi matin il devrait faire entre -2 et 1°C presque partout, avec un risque élevé de verglas qui sera à confirmer, et peut-être aussi quelques flocons. Le vent passe plein est.

De nouveau flocons pourraient bien apparaître mardi matin suivis d’un front pluvieux. Dans la nuit de mardi à mercredi de bonnes averses de neige sont possibles dans l’intérieur du département, avec des minimales entre -3 et 0°C.

Les conditions de circulation risquent d’être difficiles la semaine prochaine.

***************************************