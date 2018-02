Publié le 02 février 2018 par admin

Concerts

Charles Pasi (blues, soul, pop) + Mickaël Guerrand (1ère partie) au Vauban à Brest le 3 février 2018.



Luz Casal chante Dalida à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas le 3 février 2018.

Lysistrata + Equipe de Foot au Novomax à Quimper le 3 février 2018.

Jean-Philippe Scali Quintet feat. Glenn Ferris à l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 4 février 2018.

Spectacles et festivals

Le festival de nouveau « nouveau cirque » Circonova continue à Quimper avec un spectacle de jonglage Flaque à voir ce vendredi 2 février 2018.

Quand l’humour et l’action militante se mélangent, ça donne des conférences gesticulées et le festival T’es toi j’te cause à Quimper et dans le sud Finistère, jusqu’au 4 février 2018.

Deux artistes venus du même village en Kabylie, M’hammed Hassani, écrivain et Tatiche, guitariste nous racontent leur culture lors d’un récital de poésie en français et de chants en Tassahlit, un kabyle particulier à la région d’Aokas. Dans le cadre de l’exposition « Les bruits de la passion » du Run Ar Puns, le 3 février 2018 à 16 h à la bibliothèque Perrine-de-Grissac à Châteaulin. Entrée libre et gratuite.

Pour les passionnés de radio et de son, le festival Longueur d’ondes de Brest c’est encore jusqu’au 4 février 2018, au Quartz et dans d’autres lieux de la ville : enregistrements d’émission, conférences, installations sonores, ateliers et séances d’écoute… il y en a pour toutes les oreilles !

Cinéma

Retrouvez notre émission spéciale en direct du cinéma le Rex à Crozon samedi 3 février 2018 à 19h30 en préambule au festival des libertés et des droits de l’homme de presqu’île de Crozon, jusqu’au 16 février 2018 à Crozon et Camaret.

Foires et salons

Fréquence Mutine organise le dimanche 4 février 2018 la 16ème foire aux Disques et BD à Brest, à La Carène, de 9 h à 18 h. Plus de 40 exposants dont un label indépendant, Kerviniou Recordz, basé à Rennes. Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 12ans). En préambule, un concert gratuit du groupe Ex-Fulgur, du label Kerviniou Recordz, sera proposé au Rock Circus la veille, le 3 février 2018, dès 21h.

Un vide-grenier à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin le 4 février 2018, de 9h à 17h, au profit du club de karaté.