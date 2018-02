Publié le 02 février 2018 par admin

Une équipe de choc pour proposer des animations toute l’année à tous les âges : enfants, adultes, personnes âgées … A Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, on ne risque pas de s’ennuyer avec l’association Nuances et folies.

Au départ, elles sont trois copines, habitant la commune mais parfois venues d’ailleurs, avec l’envie de proposer des animations régulières accessibles à tous. D’abord pour les enfants : c’est un carnaval qui a lancé leurs activités il y a un an. Puis est venue la journée Halloween, et d’autres propositions qui ont jalonné toute l’année 2017. Comme le succès était au rendez-vous et que les Pont-de-buisiens ont suivi, voilà un nouveau calendrier pour 2018 (avec de nouveau un carnaval, le 3 mars).

Faire causer dans le bourg

Alors c’est certain, le club de pole dance, une danse acrobatique sur une barre, associée généralement au strip-tease, a fait le buzz. N’empêche que les cours – très sportifs – sont suivis par une quarantaine d’adeptes, enfants et adultes, filles et garçons, venus parfois de loin… et qu’on s’y tient correctement. Tout comme la soirée « 50 nuances » de l’an dernier …qui certes était destinée aux adultes, mais où on est resté « raisonnable ». Les amoureux sont d’ailleurs invités à participer à une soirée Toi & Moi à l’occasion de la Saint Valentin, dans le même esprit, le 17 février 2018.

Roudaut’ Academy et festival US Vintage

Mais l’association se veut intergénérationnelle : la preuve avec ce thé dansant plutôt destiné aux séniors et organisé dans le cadre du Téléthon en décembre 2017.

Les enfants sont gâtés aussi cette année puisque les chanteurs en herbe de 6 à 12 ans peuvent participer à la Roudaut’ Academy, autour du chanteur pour enfants Jean-Luc Roudaut. Il suffit d’envoyer à l’association une vidéo de sa/ses chanson(s) (de n’importe quel auteur et interprète) pour participer à la sélection avant le 15 mars 2018. Les meilleurs candidats participeront à une audition en présence du chanteur fin avril et les gagnants pourront enregistrer avec Jean-Luc Roudaut sur son prochain album !

Pour les passionnés de vintage américain des années 1940/50, un nouveau rendez-vous thématique est prévu le 24 juin 2018, US Vintage, avec toutes sortes d’animations au centre-ville de Pont-de-Buis.

Rendez-vous sur la page Facebook de Nuances et folies pour en savoir plus.