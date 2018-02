Publié le 02 février 2018 par admin

Penn ar Jazz, structure labellisée SMAC (Scène de Musiques Actuelles), basée à Brest depuis 1997, travaille à la diffusion et à la promotion des musiques de jazz. Et ce sera bien sur le cas pour ce début d’année 2018. On fait un tour de la programmation avec Etienne Costes, chargé de communication et Frédéric Roy, programmateur de la structure.

Les dates

14 février, salle du Clous, Tournesol + Elodie Pasquier

17 février, la Carène, Lee Fields and the Expressions

22 février, Mac Orlan, Tribute a Steve Reich, avec Chloé & Vassilena Serafimova

4 mars, Run ar Puns, Charka

6 mars, Vauban, Uri Caine & Dave Douglas + Frédéric B.Briet

29 mars, Vauban, Second Life

Plus d’infos sur

http://www.penn-ar-jazz.com/